Московский хирург зашил крыло бабочке и снова научил ее летать

В Москве врачи подарили бабочке второй шанс. Пластический хирург Евгений Добрейкин сделал насекомому операцию на поврежденном крыле и вернул ему возможность летать.

Добрейкин рассказал, что одной из пациенток клиники подарили красивую бабочку. Оказалось, что у нее порвано крыло.

«Она принесла нам, так как мы ювелирно работаем. Попросила как-то помочь», — пояснил пластический хирург.

После проведенных манипуляций насекомое снова взлетело.

Недавно в клинике, где работает Евгений Добрейкин, обманутый муж клиентки устроил погром. Жена тайком от него сделала операцию, а потом ушла к другому.