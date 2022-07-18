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    18 июля 2022, 21:55

    Московский хирург зашил крыло бабочке и снова научил ее летать

    Пластический хирург Евгений Дробейкин зашил бабочке поврежденное крыло

    Александра Ломейко, Дарья Новая

    В Москве врачи подарили бабочке второй шанс. Пластический хирург Евгений Добрейкин сделал насекомому операцию на поврежденном крыле и вернул ему возможность летать.

    Добрейкин рассказал, что одной из пациенток клиники подарили красивую бабочку. Оказалось, что у нее порвано крыло.

    «Она принесла нам, так как мы ювелирно работаем. Попросила как-то помочь», — пояснил пластический хирург.

    После проведенных манипуляций насекомое снова взлетело.

    Недавно в клинике, где работает Евгений Добрейкин, обманутый муж клиентки устроил погром. Жена тайком от него сделала операцию, а потом ушла к другому.