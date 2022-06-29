Обманутый муж устроил скандал в клинике пластической хирургии в Москве. Супруга сделала операцию без его ведома, а после ушла к другому. Свой гнев он обрушил на администратора ресепшена и оргтехнику. Хирург Евгений Добрейкин рассказал «360» об обстоятельствах происшествия и объяснил, почему не стал обращаться в полицию.

Мужчина пришел в клинику, где работает известный по вирусному ролику «Росгруди» врач, два дня назад. Его жене сделали операцию на грудь и нос. «Отелло» требовал позвать врача, ходил по кабинетам и крушил все на своем пути, громко матерясь и угрожая. Мужчина разбил вазы, сорвал со стены картину, разбросал документы и сломал принтер.

Он обещал подать на менеджеров в суд за то, что жена втайне сделала операцию, а после, по его же словам, ушла к другому. Однако пациентка — совершеннолетняя женщина, и в этом случае врачи не должны согласовывать процедуру с кем-то из ее родственников.

У нас бывает, конечно, так, что мужья не разрешают или запрещают. Она, видимо, без его согласия нашла деньги или взяла кредит, я не помню точно. А он это не одобрил. У них, как я понял, дошло до развода

Администратор на ресепшене сильно перепугалась, у нее дрожал голос. На всякий случай девушка сняла происходящее на телефон. Сначала работники клиники хотели вызвать полицию. Но потом передумали раздувать скандал.

«Созвонились с пациенткой, поговорили. Она попросила не делать этого, и мы решили не вызывать, не обострять ситуацию. Если, конечно, не будет еще таких случаев», — объяснил Евгений Добрейкин.

Похожие случаи в клинике уже бывали. Недовольные мужья приходили и ругались, потом успокаивались. Однако никто из них не вел себя настолько агрессивно. Это произошло впервые за 12 лет работы Евгения Добрейкина.