Автор «Росгруди» решил застраховать руки после угроз от украинцев

Пластический хирург и автор патриотических имплантов для груди «Росгрудь» Евгений Добрейкин решил застраховать свои руки на 10 миллионов после многочисленных угроз от украинцев. В интервью «360» он рассказал, что не ожидал такой «популярности» своего изобретения.

Новость об изобретении Добрейкина — импланты для груди с изображением триколора или с маскировочным военным узором — разлетелась по многим СМИ, в том числе и зарубежным. Однако у такой популярности обнаружилась и другая сторона — угрозы со стороны украинцев. Они писали Добрейкину в личные сообщения в соцсетях и обещали отрезать руки. Хирург сказал, что не воспринимает эти угрозы близко к сердцу.

«Начали писать моментально. Прям с первого дня посыпались и сообщения, и комментарии. Кто-то там нашел мой личный телефон и начал на него писать. Кошмар, да. Но я отношусь к этому спокойно, без какой-то там паники. Но решил на всякий случай застраховаться», — сказал он.

Добрейкин отметил, что сначала он пытался поговорить с авторами угроз, но позже понял бессмысленность такого диалога. Однако на защиту врача встали земляки.

«Им пишет очень много и наших земляков, моих подписчиков. Они пытаются как-то людей успокоить или посоветовать что-то. Ничего, ничего не работает вообще», — поделился хирург.

Добрейкин рассказал о «Росгруди» в конце мая. В эфире «360» он сообщил, что его изобретение — обычные импланты для молочных желез, но с патриотическим рисунком.