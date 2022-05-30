«Желающих много, у нас патриотичное население». Пластический хирург из Москвы предложил импланты в камуфляже

Патриотичные россиянки смогут увеличивать грудь с помощью имплантов цвета армейского камуфляжа и триколора. Такие «вставки» предложил клиенткам пластический хирург из Москвы Евгений Добрейкин. Он рассказал «360», откуда взялась оригинальная идея и есть ли спрос.

Грудные импланты от «Росгрудь» — привычные протезы из силикона, но стилизованные. Они уникальны не только рисунком, но и особым покрытием. Правда, операции с ними пока не проводятся, это экспериментальная модель. Пластический хирург рассказал, что идея сделать такие импланты была давно, но именно сейчас сложились обстоятельства для привнесения в индустрию красоты патриотичности.

Появилось много потенциальных желающих. По крайней мере, на сегодня. Сейчас мы эту продукцию тестируем, а если она получит большой отклик, то без проблем можно будет запустить использование уже на потоке. У нас есть договоренности и с поставщиками, и с налаживанием линейки продукции с нашей, отечественной, символикой

Он объяснил, что новые импланты производятся так же, как обычные, просто на них наносится рисунок. При необходимости можно запустить отдельную линию на базе производителей в Южной Корее или Бразилии. После операции рисунок не будет виден, независимо от того, как будет поставлен имплант — под мышцей или над ней. Грудь цвета хаки останется секретом владелицы.

«Думаю, потенциальные клиентки одновременно руководствуются патриотизмом и отдают дань моде. Так же, как и введение санкций — тоже дань моде. К тому же у нас патриотичное население, а сейчас еще больше. Плюс это что-то новое», — заявил хирург.

Эксклюзивные импланты, по его словам, не редкость — в пластической хирургии уже используются экземпляры с микрочипами, с которых можно считывать необходимую информацию. На импланты можно наносить любой принт, правда, мало кто может позволить себе сделать эксклюзивные — это слишком дорого. Стилизованные экземпляры производят целыми линейками.