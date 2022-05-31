Автор «Росгруди» с камуфляжем удивился обвинению в уродующих операциях

Пластический хирург Евгений Добрейкин создал вирусный пост для соцсетей, в котором предложил девушкам увеличить грудь с помощью имплантов с патриотическим рисунком. Пользователи Сети быстро выяснили, что раньше хирург не отличался постоянными качественными работами. В частности, на него жаловалась пациентка после ринопластики. Добрейкин рассказал об этой работе «360».

Он отметил, что в ближайшее время в СМИ и соцсетях может появиться множество подобных обвинений в его адрес. Это связано с желанием поучаствовать в инфошуме и извлечь из этого личную выгоду. Однако Добрейкин отметил, что случай самовольной ринопластики был в его практике.

«Да у нас, действительно была такая пациентка несколько лет назад», — сказал он.

Однако у девушки появилась инфекционная проблема, и она обратилась к другому врачу за оперативным вмешательством. Врачи клиники, в которой работал Добрейкин, отговаривали девушку от операции. По слова хирурга, на тот момент вмешательство врачей для нее было небезопасным шагом. Однако девушка решила сделать по-своему. При этом она захотела расстаться с клиникой Добрейкина по-дружески.

«Мы вернули ей деньги за операцию. Она подписала сама отказ от вот этих претензий. Расстались мирно, никаких проблем. Она поблагодарила и все. То есть она подписалась, и юридически у нас все вопросы закрыты», — отметил хирург.

Он отметил, что девушка уже сделала операцию в другом месте. И теперь, спустя два года, вернулась с претензиями к Добрейкину. Сам хирург сказал, что не понимает требований бывшей пациентки. Также он отметил, что не планирует подавать заявление на девушку за ложные обвинения. Добрейкин объяснил это тем, что сотрудники клиники — «неконфликтные ребята».

Ранее на Добрейкина жаловалась и другая пациентка. Она заявляла, что хирург изуродовал ей нос. Историей девушки «360» делился еще в 2019 году. По ее словам, во время операции врач вскрыл область для манипуляций, но так ничего и не сделал. Добрейкин сказал, что обычно такие разногласия с пациентами решают сразу.

«Как правило, если все прошло хорошо, процент доволен. Если есть какие-то проблемы, что-то не понравилось, эти вопросы решаются сразу в моменте. То есть мы занимаемся какими-то коррекциями, но в основном пациенты нормальные, адекватные. Они понимают, что если что-то пошло не так, мы делаем какую-то корректирующую манипуляцию. И все довольны», — сказал он.

Однако это не единственные случаи, когда пациенты Добрейкина оставались недовольны качеством оказанных услуг. Автор канала «Дневник твоей подруги» на Яндекс.Дзен пожаловалась на отсутствие деликатности. Также на Добрейкина подавали в суд за неудачную операцию по увеличению груди.