Брата Кокорина оштрафовали на 4 тысячи рублей за конфликт с полицейскими

Кирилла Кокорина и его друга Карена Григоряна оштрафовали на четыре тысячи рублей каждого после парковки машины рядом с местом, которое было оцеплено полицией. На них было заведено административные дело.

Информацию «360» подтвердил адвокат Кокорина-младшего Татьяна Стукалова. Кокорин и Григорян покинули отдел полиции.

Ранее в СМИ сообщили, что младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл устроил скандал в одном из московских ресторанов при гостинице, потому что их с другом Кареном Григоряном не пустили в заведение без QR-кода.

Однако позже РЕН ТВ сообщал, что их задержали при попытке пробраться на территорию Центра международной торговли, где должна была пройти прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Кокорину не понравилось, что его не пропустили на территорию ЦМТ, и он начал словесную перепалку с сотрудниками полиции.

Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик рассказал «360» что младший брат футболиста Александра Кокорина вместе со своим другом Кареном Григоряном припарковал машину рядом с местом, которое было оцеплено полицией. Сотрудники правоохранительных органов попросили их покинуть место, но Кокорин-младший хотел узнать причину. Когда он вышел из машины, чтобы спросить об этом полицейского, его и Григоряна задержали.