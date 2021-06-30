Кокорина-младшего оштрафовали за стычку с полицией. Главное о задержании

Скандально известный брат футболиста Александра Кокорина Кирилл снова попал в сводки новостей. На этот раз молодой человек якобы пытался проникнуть на территорию ЦМТ, где готовилась прямая линия Владимира Путина. Из-за конфликта с полицией его с приятелем доставили в отделение.

Кокорин-младший со своим приятелем Кареном Григоряном встретили утро 30 июня в отделении полиции. Ночью они якобы пытались проникнуть на территорию Центра международной торговли, где сейчас идет прямая линия с президентом. Временно доступ туда открыт только при наличии аккредитации или прописки.

На территории ЦМТ друзья вступили в словесную перепалку с сотрудниками полиции, а затем, по некоторым данным, назвали их нищебродами. За это Кокорина-младшего и Григоряна и доставили в отделение. Вместе с молодыми людьми в автомобиле якобы были и девушки.

Слово защиты

Защитник Кирилла Кокорина и Карена Григоряна Вячеслав Барик объяснил, что молодые люди просто припарковались недалеко от оцепленного полицией здания. Сотрудники попросили друзей покинуть территорию, но на вопросы якобы отвечать отказались.

«Ребята стали спрашивать причины, почему они должны уехать. Им никто ничего разъяснять не стал. Сотрудники, наверное, посчитали это препятствием в осуществлении их работы. Ребят задержали и доставили в отделение», — объяснил Барик.

По мнению адвоката, на Кокорина и Григоряна действительно могут составить протоколы об административном правонарушении. Сейчас молодых людей уже отпустили — им выписали по четыре тысячи штрафа за неповиновение сотрудникам полиции. Информацию об этом «360» подтвердила адвокат Татьяна Стукалова.

Раньше Кирилл Кокорин и Карен Григорян уже были замешаны в скандалах. Кокорин-младший в 2018 году проходил по делу об избиении бизнесмена в «Кофемании» — тоже в состоянии алкогольного опьянения. Карен Григорян был одним из главных свидетелей по этому делу. С Кокориным-младшим под следствие попали его старший брат Александр и футболист Павел Мамаев.

После этого Кирилла Кокорина штрафовали за неправильную тонировку. А Карен Григорян стал известен из-за задержания в марте 2021 года — у него нашли фальшивые деньги на миллионы рублей.

Первая версия

До этого СМИ сообщали, что друзья устроили пьяный дебош в одном из столичных ресторанов из-за отказа обслуживать их без QR-кода, по которым сейчас работает практически весь московский общепит.

Адвокат Кокорина-младшего Татьяна Стукалова заявила, что никакой потасовки на самом деле не было, а ажиотаж в СМИ назвала «раздуванием из мухи слона». По словам защитницы Кирилла Кокорина, максимум, что ему грозит, — это административная ответственность, потому что ни о каких серьезных правонарушениях речи не идет.

«Вообще это было не кафе, это было возле какого-то отеля, просто не пропустили машину. Не было никакой потасовки», — заявила Стукалова.

Пока рестораторы столицы не сообщали о других подобных случаях, хотя и рассказывали о том, что люди недовольны новыми мерами. Тем не менее ввязываться в драки из-за QR-кодов пока никто не решался, ограничиваясь пожеланиями разориться и травлей в социальных сетях.