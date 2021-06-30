«Будет административная ответственность». Адвокат Кокорина-младшего опроверг драку в кафе

Адвокат Кирилла Кокорина Татьяна Стукалова рассказала «360», что ее клиента забрали в полицию не из-за драки. Она также опровергла, что действие происходило в кафе.

«Не было там никакой драки, там, скорее всего, будет административная ответственность. Ничего серьезного не произошло, раздули из мухи слона. Вообще это было не кафе, это было возле какого-то отеля, просто не пропустили машину. Не было никакой потасовки», — сообщила Татьяна Стукалова.

Ранее в СМИ сообщили, что младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл устроил скандал в одном из московских ресторанов при гостинице, потому что их с другом Кареном Григоряном не пустили в заведение без QR-кода.

Однако позже РЕН ТВ сообщал, что их задержали при попытке пробраться на территорию Центра международной торговли, где должна пройти прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Кокорину не понравилось, что его не пропустили на территорию ЦМТ, и он начал словесную перепалку с сотрудниками полиции.

Кирилл Кокорин стал известен, когда вместе с братом Александром, футболистом Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким стал фигурантом уголовного дела за драку в центре Москвы осенью 2018 года. Все четверо получили реальные сроки. Они отбыли наказание и сейчас находятся на свободе.