Кирилл Кокорин и его приятель Карен Григорян попытались проехать на территорию Центра международной торговли, где пройдет прямая линия с президентом России. Молодых людей задержали.

По данным телеканала РЕН ТВ, Кокорин-младший хотели проехать в одно из заведений, которое находится на территорию Межударного центра торговли. Однако в связи с проведением там прямой линии с президентом Владимиром Путиным, туда пускают либо людей с аккредитацией, либо тех, кто там живет.

Когда молодые люди получили отказ, то стали ругаться с полицией. Они назвали сотрудников правоохранительных органов нищебродными. После этого Кокорина и приятеля задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее появилась информация, что брат футболиста Александра Кокорина, Кирилл, устроил скандал в одном из московских ресторанов при гостинице, потому что их с другом не пустили в заведение без QR-кода.

Кирилл Кокорин стал известен, когда вместе с братом Александром, а также Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким стал фигурантом уголовного дела за драку в центре Москвы осенью 2018 года. Все четверо получили реальные сроки. Они отбыли наказание и сейчас находятся на свободе.