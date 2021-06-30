Адвокат рассказал, за что Кокорина-младшего забрали в отдел полиции

Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, был задержан вместе со своим другом Кареном Григоряном из-за того, что припарковал машину рядом с местом, которое было оцеплено полицией. Об этом «360» рассказал адвокат Вячеслав Барик.

Когда Кокорин и Григорян припарковались около оцепленной территории, к ним подошли сотрудники полиции и сказали, что им необходимо покинуть это место.

Ребята вышли из машины и стали спрашивать о причинах, почему они должны уехать.

«Никто ничего разъяснять не стал. Ну, утро раннее, все уставшие. И сотрудники полиции, наверное, посчитали это препятствием в осуществлении их работы. И вместо того, чтобы объяснить все ребятам, их задержали», — рассказал Барик.

Молодых людей доставили в отделение полиции по Пресненскому району. Адвокат не исключил, что Кокорину и Григоряну будут вменять любое административное правонарушение, которое было бы формальным основанием для задержания.

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова ранее в беседе с «360» опровергла сообщения о том, что ее подзащитного якобы задержали из-за перепалки в ресторане.

Ранее СМИ сообщили, что Кокорин-младший и его приятель пытались проехать на территорию Центра международной торговли, где сегодня пройдет прямая линия с президентом.