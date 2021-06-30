СМИ: Кокорин-младший устроил дебош в ресторане из-за QR-кода

Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, устроил скандал в одном из ресторанов в Москве, куда его вместе с другом отказались впускать без QR-кода. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Кокорин-младший провел минувшую ночь в компании Карена Григоряна. Предположительно, они вместе распивали спиртное. К рассвету им захотелось продолжить веселье. Молодые люди решили зайти в ресторан одной из гостиниц, но там их не стали обслуживать. Заведение работает только для постояльцев, всех остальных теперь пускают только по QR-кодам.

Кокорин и его друг, которым указали на выход, вступили в перепалку с персоналом. Сотрудники гостиницы вызвали полицию. Незадачливых дебоширов задержали. Утро они встречали уже в отделе полиции, куда их доставили около 05:00.

Кокорин-младший ранее стал фигурантом дела о драках в столице в ноябре 2018 года, оказавшись на скамье подсудимых вместе с братом, еще одним футболистом Павлом Мамаевым, а также Александром Протасовицким. Тогда избили сотрудника Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Всех участников потасовок приговорили к реальным срокам за хулиганство и нанесение побоев. Братья Кокорины получили по 1,5 года тюрьмы.