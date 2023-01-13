Общество 13 января 2023, 21:52 Артура Смольянинова признали иноагентом Минюст внес в перечень иноагентов актера Смольянинова и музыкального критика Троицкого РИА «Новости»

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Минюст внес в перечень иноагентов актера Артура Смольянинова* и музыкального критика, журналиста Артемия Троицкого*. Обновленный документ опубликовали на сайте министерства.

В список также включили бывшего священника Сергея Кирсанова*, Анатолия Фурсова*, активиста Сергея Ухова*, журналиста Александра Шелеста* и ООО «Тенес»*, которую учредил ранее внесенный в реестр иноагентов Михаил Зыгарь*.

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Артур Смольянинов* покинул Россию после начала спецоперации. Он раскритиковал страну за начало СВО. В октябре прошлого года против звезды фильма «9-я рота» составили административный протокол за дискредитацию российской армии. Суд оштрафовал его на30 тысяч рублей.

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В начале января актер признался, что готов выступить на стороне ВСУ против России. После этого активисты в Латвии попытались вручить ему «повестку» для отправки в зону боевых действий, но он порвал фейковый документ и сбежал. После скандальных заявлений председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Смольянинова*.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.