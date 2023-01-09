Знаменитости 09 января 2023, 21:31 Пожелавший сражаться за ВСУ Артур Смольянинов испугался повестки Актер Смольянинов в Латвии порвал повестку в ряды ВСУ и сбежал от активистов РИА «Новости»

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Известный российский актер Артур Смольянинов отказался сражаться на стороне ВСУ, несмотря на свои скандальные высказывания. Он порвал повестку, которую ему вручили активисты в Латвии, сообщил «СтарХит».

Смольянинов покинул Россию весной 2022 года и перебрался в Европу. В настоящий момент он находится в Латвии, где дает громкие интервью.

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Актер признался западным журналистам, что ему «наплевать» на Россию. И, если бы он участвовал в конфликте на Украине, то находился бы на стороне ВСУ. Латвийский активист Янис Калныныш и его единомышленники решили проверить, насколько искренно говорил Смольянинов.

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«Мы попытались вручить ему повестку, ненастоящую, конечно, просто хотели проверить. Сначала он сказал, что не является гражданином Украины, поэтому не может ее взять. Мы предложили ему записаться добровольцем. Он порвал повестку, сбил с ног моего друга, толкнул меня и убежал», — поделился Калныныш.

Активист и предположить не мог, как сильно напугал российского артиста. Поведение Смольянинова вызвало у него недоумение. Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера из-за его слов о России.