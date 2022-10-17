Протокол за дискредитацию российской армии составили на актера Артура Смольянинова | 360°

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Протокол за дискредитацию российской армии составили на актера Артура Смольянинова

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На актера Артура Смольянинова составили административный протокол за дискредитацию вооруженных сил России, его зарегистрировал Гагаринский суд Москвы. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.

«Административный протокол зарегистрирован 27 октября», — сообщили агентству.

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Дата рассмотрения протокола пока не назначена. Актеру грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

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Ранее Смольянинов заявил в интервью о своей позиции. В октябре он принял предложение по работе и на полтора месяца уехал в Соединенные Штаты. Смольянинов утверждает, что в России ему «постепенно переставали давать работу».

Артур Смольянинов — актер театра и кино, он известен ролями в фильмах «9 рота», «Жара», «Нирвана», «Фантом», «Восьмерка» и других. Бывший муж актрисы Дарьи Мельниковой.

В июле бывшая жена Смольянинова поделилась, что из-за развода после восьми лет брака стала посещать психотерапевта. Мельникова рассказала, что работает со специалистом уже год.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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