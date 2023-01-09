09 января 2023, 11:07
СК откроет уголовное дело на Смольянинова
Глава СК Бастрыкин поручил открыть уголовное дело на актера Смольянинова
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился завести уголовное дело на актера Артура Смольянинова. Об этом заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. В интервью одному из западных изданий он сделал ряд заявлений, направленных против России», — сказано в сообщении.
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Ранее актер в одном из интервью заявил, что готов воевать за ВСУ и против российских военных на поле боя. Он отметил, что почувствовал себя русским так же сильно, как граждане Украины ощутили себя украинцами. Отличие лишь в том, каждая сторона идентифицировала себя «с разными знаками».
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Смольянинов еще в 2022 году выступил с критикой российской спецоперации на Украине, а затем уехал из России. Представители правоохранительных органов составили административный протокол в его отношении, артиста оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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