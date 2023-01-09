Важное 09 января 2023, 11:07 СК откроет уголовное дело на Смольянинова Глава СК Бастрыкин поручил открыть уголовное дело на актера Смольянинова Кинопоиск

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился завести уголовное дело на актера Артура Смольянинова. Об этом заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. В интервью одному из западных изданий он сделал ряд заявлений, направленных против России», — сказано в сообщении.

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Ранее актер в одном из интервью заявил, что готов воевать за ВСУ и против российских военных на поле боя. Он отметил, что почувствовал себя русским так же сильно, как граждане Украины ощутили себя украинцами. Отличие лишь в том, каждая сторона идентифицировала себя «с разными знаками».

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Смольянинов еще в 2022 году выступил с критикой российской спецоперации на Украине, а затем уехал из России. Представители правоохранительных органов составили административный протокол в его отношении, артиста оштрафовали на 30 тысяч рублей.