Знаменитости 08 января 2023, 17:22 Звезда «9-й роты» Смольянинов заявил о готовности воевать против России Покинувший Россию актер Смольянинов сообщил о готовности воевать на стороне ВСУ РИА «Новости»

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Покинувший Россию популярный актер Артур Смольянинов заявил о готовности принимать участие в боевых действиях против своих соотечественников на стороне Украины. Об этом он сообщил в интервью, фрагмент которого опубликовали на YouTube.

«Если бы я пошел на фронт, то только за Украину. Для меня это даже не на стороне Украины, а за моих братьев, на которых напали другие братья. Один брат в каком-то угаре накинулся на другого. Ты же будешь другого брата защищать? Конечно!» — заявил он.

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Смольянинов подчеркнул, что почувствовал себя русским настолько же, насколько «украинцы почувствовали себя украинцами».

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«Только с разными знаками. Для нас это навсегда, нам с этим жить. И никто нас спрашивать не будет, мы были за или против», — добавил он.

В октябре на Смольянинова, известного широкой публике по картине «9-я рота», составили административный протокол за дискредитацию действий российской армии. В итоге суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.