Актера Смольянинова оштрафовали за дискредитацию российской армии | 360°

Общество 28 октября 2022, 15:25 Актера Смольянинова оштрафовали за дискредитацию российской армии ТАСС: актера Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии YouTube

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Актера Артура Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Соответствующее решение принял Гагаринский суд Москвы, написал ТАСС.

Смольянинова признали виновным в нарушении статьи КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан».

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После начала специальной операции Смольянинов публично выразил свое отношение к СВО, а в октябре переехал в США по предложению о работе. Актер признался, что в России предложений о сотрудничестве ему поступало все меньше и меньше.

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Смольянинов является актером театра и кино. Самыми его известными работами стали роли в фильмах «Жара», «9-я рота», «Восьмерка», «Фантом», «Нирвана» и других.

Артист был женат на актрисе Дарье Мельниковой, популярной по роли Жени Васнецовой в ситкоме «Папины дочки», сообщил «Царьград».