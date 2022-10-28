Актера Смольянинова оштрафовали за дискредитацию российской армии | 360°

28 октября 2022, 15:25
Актера Смольянинова оштрафовали за дискредитацию российской армии
ТАСС: актера Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии
Актера Артура Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Соответствующее решение принял Гагаринский суд Москвы, написал ТАСС.
Смольянинова признали виновным в нарушении статьи КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан».
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После начала специальной операции Смольянинов публично выразил свое отношение к СВО, а в октябре переехал в США по предложению о работе. Актер признался, что в России предложений о сотрудничестве ему поступало все меньше и меньше.
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Смольянинов является актером театра и кино. Самыми его известными работами стали роли в фильмах «Жара», «9-я рота», «Восьмерка», «Фантом», «Нирвана» и других.
Артист был женат на актрисе Дарье Мельниковой, популярной по роли Жени Васнецовой в ситкоме «Папины дочки», сообщил «Царьград».
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