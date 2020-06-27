Момент нападения на Собчак и ее съемочную группу в монастыре попал на видео

«Надеюсь, всех этих людей опознают. Как только я подошла к Сереже, его перестали бить. Но момент этот виден: он лежит на земле, двое бугаев заломали руки, еще двое били ногами, пока я не побежала к нему», — написала Собчак.

Сейчас на месте конфликта уже работает полиция.

Сразу после начала конфликта Ксения Собчак написала, что были избиты два человека — ее саму толкнули. Оператор Сергей Ерженков говорил, что ему выворачивали руки.

Ксения Собчак приехала в уральский монастырь, который сейчас контролируется схиигуменом Сергием. По словам журналистки, с ней был бывший послушник, который рассказал о жестоком обращении в детстве. Но провести съемку на территории монастыря не удалось. Сторонники схиигумена выгнали съемочную группу.

Представитель Среднеуральского женского монастыря и сторонник схиигумена Всеволод Могучев заявил, что все слова Собчак о нападении сделаны ради скандала и рекламы, чтобы привлечь внимание к ее фильму.

«Ксению никто не бил. Она устроила истерику и устроила скандал. И, насколько я понимаю, это была отличная пиар-кампания», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что если съемочное оборудование группы Собчак осталось в монастыре, то его вернут. Потому что никто не пожелает присвоить его себе.