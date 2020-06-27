    27 июня 2020, 17:24

    Момент нападения на Собчак и ее съемочную группу в монастыре попал на видео

    Дамир Матюхин

    Ксения Собчак выложила на своем Telegram-канале видео конфликта, который случился в монастыре на Урале. В кадр попал фрагмент драки, оператор, уложенный на пол, и падение самой Ксении Собчак.

    «Надеюсь, всех этих людей опознают. Как только я подошла к Сереже, его перестали бить. Но момент этот виден: он лежит на земле, двое бугаев заломали руки, еще двое били ногами, пока я не побежала к нему», — написала Собчак.

    Сейчас на месте конфликта уже работает полиция.

    Сразу после начала конфликта Ксения Собчак написала, что были избиты два человека — ее саму толкнули. Оператор Сергей Ерженков говорил, что ему выворачивали руки.

    Ксения Собчак приехала в уральский монастырь, который сейчас контролируется схиигуменом Сергием. По словам журналистки, с ней был бывший послушник, который рассказал о жестоком обращении в детстве. Но провести съемку на территории монастыря не удалось. Сторонники схиигумена выгнали съемочную группу.

    Представитель Среднеуральского женского монастыря и сторонник схиигумена Всеволод Могучев заявил, что все слова Собчак о нападении сделаны ради скандала и рекламы, чтобы привлечь внимание к ее фильму.

    «Ксению никто не бил. Она устроила истерику и устроила скандал. И, насколько я понимаю, это была отличная пиар-кампания», — заявил он.

    При этом он подчеркнул, что если съемочное оборудование группы Собчак осталось в монастыре, то его вернут. Потому что никто не пожелает присвоить его себе.