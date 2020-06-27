«Провокация идет от Ксюши». Актер из «Уральских пельменей» приехал в монастырь после жалобы Собчак на нападение

Актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов приехал в Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Журналистка Ксения Собчак написала, что там на ее съемочную группу напали. В разговоре с «360» Соколов назвал происходящее провокацией.

«Здесь какая-то провокация идет от Ксюши, что-то она буянит, не знаю даже толком, чего она. Говорят, легла перед монастырем, ногами машет», — заявил Соколов.

Артист пока что больше ничего не смог сказать о происходящем, поскольку только что заехал на территорию монастыря. Там находится его духовный наставник.

Такого же мнения придерживается соратник схиигумена Сергия Всеволод Могучев. Он назвал пиаром сообщения Собчак о ее избиении и нисколько не сомневается, что ведущая спровоцировала скандал специально для рекламы своего фильма. Об этом сообщило издание «Подъем».

«Ксению никто не бил. Она устроила истерику и устроила скандал. И насколько я понимаю, это была отличная пиар-кампания. Могу это оценить, как очень профессиональный пиар-ход перед выпуском документального фильма, связанного с отцом Сергием», — заявил Могучев.

По его мнению, теперь фильм Собчак соберет много просмотров.

Ранее Собчак рассказала, что на нее и на ее съемочную группу напали в монастыре. По ее словам, двое человек избиты. Саму ведущую толкнули, она упала, ее держали, пока колотили других участников группы. Оператор Сергей Ерженков рассказал, что ему вывихнули руки.

Съемочная группа пришла на территорию монастыря с одной из послушниц. Та посетила могилу своей духовной матери — монахини, скончавшейся из-за несвоевременно оказанной ей помощи. У женщины выявили коронавирус.