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    30 января 2022, 14:44

    Регионы сами примут решение о переводе школьников на удаленку — Кравцов

    Министр просвещения Кравцов: полностью переводить школы на удаленку не планируется

    Анастасия Толокевич

    Полный перевод школ на дистанционное обучение на федеральном уровне не планируется. Регионы будут сами принимать решение об этом, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Регионы сами примут решение о переводе школьников на удаленку — Кравцов

    По словам министра, регионы должны принимать решение о том, переводить учеников школ на удаленку или нет, исходя из эпидемической ситуации в том или ином субъекте.

    «Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы — это их право — принимают локально соответствующие решения», — сказал Кравцов.

    Некоторые образовательные учреждения ранее уже перешли на дистанционное обучение. Например, руководство Тюменской области приняло решение перевести школы и колледжи на удаленку до 12 февраля. Дистанционно школьники и студенты средних профессиональных учреждений будут заниматься с 31 января по 12 февраля. Также в регионе приостановлены очные занятия в секциях и кружках, кроме тренировок спортивных сборных команд Тюменской области. Студентам также рекомендовали перейти на удаленку.

    На дистанционное обучение перевели и школьников Новосибирской области из-за ухудшения эпидемической ситуации. Там ученики старших классов ушли на удаленку, а младших классов — на каникулы.

    Студентов в некоторых регионах тоже отправляют на дистанционное обучение. Например, с 24 января Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) будет проводить обучение онлайн, всех студентов и сотрудников вуза отправили на удаленку.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести своих сотрудников на удаленную работу. Также он поручил максимально перевести работу госаппарата на удаленку.