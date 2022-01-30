Полный перевод школ на дистанционное обучение на федеральном уровне не планируется. Регионы будут сами принимать решение об этом, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам министра, регионы должны принимать решение о том, переводить учеников школ на удаленку или нет, исходя из эпидемической ситуации в том или ином субъекте.

«Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы — это их право — принимают локально соответствующие решения», — сказал Кравцов.

Некоторые образовательные учреждения ранее уже перешли на дистанционное обучение. Например, руководство Тюменской области приняло решение перевести школы и колледжи на удаленку до 12 февраля. Дистанционно школьники и студенты средних профессиональных учреждений будут заниматься с 31 января по 12 февраля. Также в регионе приостановлены очные занятия в секциях и кружках, кроме тренировок спортивных сборных команд Тюменской области. Студентам также рекомендовали перейти на удаленку.

На дистанционное обучение перевели и школьников Новосибирской области из-за ухудшения эпидемической ситуации. Там ученики старших классов ушли на удаленку, а младших классов — на каникулы.

Студентов в некоторых регионах тоже отправляют на дистанционное обучение. Например, с 24 января Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) будет проводить обучение онлайн, всех студентов и сотрудников вуза отправили на удаленку.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести своих сотрудников на удаленную работу. Также он поручил максимально перевести работу госаппарата на удаленку.