Учащихся СПбГУ отправили на удаленку

С 24 января Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) будет проводить обучение дистанционно. Всех студентов и сотрудников вуза отправили на удаленку. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу СПбГУ.

«Обучение в Санкт-Петербургском государственном университете до особого распоряжения будет организовано в дистанционном формате», — говорится в сообщении.

Такая мера была принята из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в городе.