Мишустин попросил работодателей переводить сотрудников на удаленку

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом призвал работодателей по возможности перевести своих сотрудников на удаленную работу и обеспечить тестирование персонала, который работает очно. Его слова привел ТАСС.

Премьер сказал, что для Москвы продлили требования по переводу не менее 30% персонала на удаленную работу.

Также Мишустин объявил о создании рабочей группы по взаимодействию коллег из регионов на фоне развития ситуации с коронавирусом, ее возглавит вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Он отметил, что рост заражений «омикроном» не привел к увеличению доли госпитализированных больных.

«Именно госпитализация сегодня — это основной показатель опасности вируса», — подчеркнул Мишустин.

Премьер заявил о разработке плана дополнительных мероприятий, которые повысят эффективность всей системы здравоохранения.

«Самое важное — подготовить первичное звено. Особенности нового штамма таковы, что именно на амбулаторную сеть придется самая серьезная нагрузка», — рассказал Мишустин.

Ранее Голикова сообщила, что срок карантина после заболевания ковидом в России снижен с двух недель до одной.