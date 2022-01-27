Школьников Новосибирской области переведут на удаленку из-за «омикрона»

Первые случаи заражения «омикроном» выявили в Новосибирской области, в регионе объявили о начале новой волны коронавируса. В связи с этим старших школьников с 31 января переводят на дистанционное обучение, а младших — на каникулы. Об этом заявил губернатор Андрей Травников.

По его словам, уже сейчас отдельные школы и классы из-за заболеваемости ковидом и ОРВИ находятся на карантине. Для сдерживания распространения инфекции принято решение ввести всеобщий карантин для всех школ со следующего понедельника.

«Для самых младших школьников это, скорее всего, будут двухнедельные каникулы. Для средних и старших форма карантина — дистанционное обучение в течение одной или двух недель», — сказал Травников, его процитировало РИА «Новости».

Одиннадцатиклассники, скорее всего, останутся на очной форме обучение, при этом если они будут сидеть на карантине, то будут повторять тестирования. Губернатор отметил, что школы с маленьким количеством учеников перейдут на дистанционное обучение, если появятся очаги заболевания.

«Решение принципиально принято, но формы карантина будут различны», — подчеркнул он.

Травников отметил, что уже сейчас «омикрон» активно распространяется в регионе и активно заражает детей.