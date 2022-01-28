Школы и колледжи Тюменской области переведут на дистанционку до 12 февраля

Руководство Тюменской области решило отправить школьников на дистанционные обучение. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Удаленно школьники и студенты средних профессиональных учреждений будут заниматься с 31 января по 12 февраля.

«Также в регионе приостановлены очные занятия в секциях и кружках. Исключение сделано лишь для тренировок спортивных сборных команд Тюменской области», — сказано в сообщении, которое процитировал «Интерфакс».

Кроме того, вузам рекомендовали также перевести студентов на удаленный формат.

Ранее стало известно, что заболеваемость ковидом среди детей Тюменской области выросла в несколько раз с начала года. Если 3–7 января в регионе было от 16 до 18 случаев заражения коронавирусом, то 27 января — 190.

На дистанционное обучение с 31 января также переводят школьников в Новосибирской области. Такое решение губернатор региона Андрей Травников приняли из-за выросшей заболеваемости ОРВИ и COVID-19 среди детей.