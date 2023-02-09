Наука 09 февраля 2023, 08:28 Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сделал новый прогноз Сейсмолог Хугербитс из Нидерландов: из-за землетрясений в Турции изменится Ближний Восток Пресс-служба МЧС

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Геодинамическая обстановка на Ближнем Востоке изменится из-за серии мощных землетрясений в Турции. Сейсмолог Франк Хугербитс рассказал в своем Twitter о последствиях начавшихся 6 февраля подземных толчков.

«Очевидно, что регион меняется», — сказал он.

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По его словам, землетрясения в центре Турции вызвали изменения в распределении напряжения по всему региону. По этой причине сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Франк Хугербитс уверен, что геодинамическая обстановка на Ближнем Востоке станет другой.

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Специалист из Нидерландов 3 февраля спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,5 в районе юга и центра Турции, Сирии, Иордании и Ливана. Через три дня произошло землетрясение с эпицентром в провинции Кахраманмараш. В Турции погибли 12 391 человек, в Сирии — более 1200 человек.

Только за первые сутки департамент по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям Турции зарегистрировал не менее 285 повторных подземных толчков. Президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони заявил, что Анатолийская литосферная плита сдвинулась на несколько метров.