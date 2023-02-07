Мир 07 февраля 2023, 10:18 Турция зафиксировала не менее 285 подземных толчков за сутки Более 280 подземных толчков зафиксировали в Турции с 6 февраля РИА «Новости»

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С 6 февраля в Турции произошло не менее 285 повторных подземных толчков, сообщил глава департамента по минимизации рисков Управления по ЧС страны Орхан Татар. Об этом написал ТАСС.

Большинство подземных толчков имели магнитуду от 3 до 6.

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В результате серии землетрясений в Турции погиб 3381 человек, 20 426 пострадали. На данный момент также известно о 5775 разрушенных зданиях.

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Афтершоки после землетрясения могут продолжаться годами, рассказал агентству директор Института земной коры Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб. Он пояснил, что в Турции смещаются Анатолийская и Аравийская плиты, и Аравийская давит на Анатолийскую. Есть разлом и «накопилось много деформаций», которые и «разгружаются» сейчас. Краткосрочные прогнозы сильных землетрясений невозможны — максимум среднесрочные, добавил ученый.

Он напомнил о землетрясениях на озере Байкал в России и озере Хубсугул в Монголии — тогда афтершоки длились до двух лет.