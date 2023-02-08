Мир 08 февраля 2023, 14:02 Минздрав Сирии обновил данные о жертвах землетрясения Количество погибших при землетрясении в Сирии увеличилось до 1262 человек РИА «Новости»

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В Сирии от землетрясения погибли 1262 человека. Новые данные привел на странице в Facebook* Минздрав республики.

Министр здравоохранения Хасан аль-Габаш заявил, что число жертв увеличилось до 1262 человек и пострадавших до 2285. Это, по его словам, предварительные данные, поисково-спасательную операцию продолжили. Ранее он называл 1250 погибших и 2054 раненых.

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Из-под завалов в Сирии спасли девятилетнюю девочку и новорожденного ребенка, российские военные помогли достать мужчину. Центр по примирению враждующих сторон развернул шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи в Алеппо, Латакии, Хаме, Стаму, Джебле, Бустане-Эль-Баша. На авиабазе «Хмеймим» создали оперштаб, пункт сбора донорской крови и мобильную бригаду военных медиков.

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Разрушительное землетрясение с эпицентром в Турции произошло утром 6 февраля. С тех пор случилась серия подземных толчков, в том числе утром 8 февраля магнитудой до 5,1.

*Facebook запрещен в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.