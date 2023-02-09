Мир 09 февраля 2023, 04:18 Число жертв землетрясения в Турции превысило 12 тысяч Anadolu: число погибших в Турции выросло до 12 391 тысяч человек, раненых — 63 тысячи РИА «Новости»

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Число погибших в Турции в результате землетрясения растет. На данный момент погибшими считаются 12 391 человек. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu.

Раненых уже почти 63 тысячи.

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Днем, 8 февраля, сообщалось о 8,5 тысячи погибших и 50 тысячах пострадавших. Президент Турции Реджеп Тайоп Эрдоган также озвучил информацию о разрушениях — более почти 6,5 тысячи зданий уничтожены стихией.

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Мощное землетрясение амплитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля. Подземные толчки продолжаются уже три дня, хоть и с меньшей амплитудой.

В пострадавших городах круглосуточно ведутся спасательные работы. На помощь турецким коллегам из России прибыли два эшелона МЧС со спецтехникой. Они помогают разбирать завалы и искать людей. В составе второй группы оказывать помощь пострадавшим отправились российские врачи — травматологи, нейрохирурги и реаниматологи.