Наука 07 февраля 2023, 14:58 Литосферные плиты сдвинулись из-за землетрясения в Турции на 3 метра Геофизик Дольони: из-за землетрясения в Турции литосферные плиты сдвинулись на 3 метра

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Землетрясение в Турции спровоцировало геологический сдвиг. Литосферная плита переместилась на три метра, рассказал газете Corriere della Sera президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони.

Два мощных землетрясения в Турции и Сирии, а также последовавшие за ними афтершоки произошли из-за скольжения Анатолийской плиты, которую называют геологическим щитом, на три метра в сторону юго-запада к Арабской, объяснил ученый. Это породило тип разлома, который сейсмологи называют «неглубоким транскуррентным» с гипоцентром, то есть местом прорыва, на глубине от 15 до 20 километров. По предварительным оценкам, Турция относительно Сирии фактически отстала на пять-шесть метров.

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Карло Дольони сказал, что Анатолийская, Арабская, Евразийская и Африканская плиты непрерывно сталкиваются между собой, поэтому район, где 6 февраля произошло землетрясение, считают самым опасным в Средиземноморье. Он предупредил, что продолжающиеся подземные толчки могут превратиться в «сейсмическую эпидемию» и продлиться не только дни, но и месяцы.

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