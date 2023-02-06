Мир 06 февраля 2023, 14:17 «Пророк». Сейсмолог из Нидерландов предупредил о землетрясении в Турции за три дня Сейсмолог из Нидерландов Хугербитс предсказал землетрясение в Турции за 3 дня до него rawpixel

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Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс предупреждал о землетрясении в Турции еще 3 февраля. Сегодня СМИ обратили внимание на его запись в Twitter.

«Рано или поздно в этом регионе (Южно-Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение приблизительно с магнитудой 7,5», — говорится в посте.

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Комментаторы назвали ученого «пророком» и с недоумением спросили, как он сумел спрогнозировать такое.

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Серия землетрясений с эпицентром в Турции произошла сегодня рано утром. По последним данным, в стране погибли 912 человек, 5385 пострадали. Днем стало известно о новом землетрясении в центре Турции.

Стихийное бедствие не обошло и Сирию. Там погибли 326 человек и пострадали еще более тысячи.