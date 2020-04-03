Волонтеры помогли с продуктами и лекарствами тысячам жителей Подмосковья

Активисты вместе с сотрудниками соцзащиты обзванивают пенсионеров и многодетные семьи, чтобы узнать, нуждаются ли они в помощи. Молодогвардейцы развозят продуктовые наборы. Их передали уже для 3215 человек. Приносят на дом и медикаменты.

Сами волонтеры, конечно, ни в коем случае не забывают о мерах безопасности. На лице — защитная маска, на руках — перчатки, а с собой у них всегда антисептики.

Сейчас в подмосковных штабах «Молодой гвардии» более 1040 юношей и девушек, помогающих жителям области преодолеть трудности на фоне коронавируса.

Наши волонтерские штабы работают в 56 округах. Главное, чтобы пенсионеры лишний раз не выходили на улицу и не подвергали себя риску Александр Толмачев руководитель Московского областного отделения «Молодой гвардии».

Молодогвардейцы не только развозят продукты и лекарства, но и проверяют, не завышают ли магазины цены на товары. Ребята помогают пенсионерам и выгуливать домашних питомцев.

А вместе с областным отделением «Единой России» волонтеры запустили баннерную акцию #СпасибоВрачам. Изображения с этой надписью появились рядом с больницами Подмосковья.

Проект «Мы вместе»

А проект «Мы вместе» запустил в Подмосковье акцию помощи во время коронавируса. Участники не только купят и доставят товары, но и окажут психологическую и юридическую помощь. Подробности можно узнать на горячей линии 8 (800) 200-34-11.

Волонтерами могут стать все желающие в возрасте от 18 до 50 лет. Главное условие — они должны быть без признаков ОРВИ или хронических заболеваний дыхательной системы.

Присоединиться к проекту можно будет, позвонив по телефону 8 (499) 755-77-34.