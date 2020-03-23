Проект «Мы вместе» поможет жителям Подмосковья справиться с коронавирусом

Проект «Мы вместе» запустил в Подмосковье акцию взаимопомощи во время коронавируса. Волонтеры помогут людям, которые находятся на карантине — они привезут им товары, а также окажут психологическую и юридическую поддержку.

Многие люди боятся карантина и усиленно к нему готовятся. Покупатели разделились на две группы — одни скупают гречку и туалетную бумагу, другие не решаются взять и по одной упаковке, чтобы не выглядеть паникерами. Однако люди из первой группой оправдывают свои закупки одним аргументом — кто же станет ходить в магазины, если все члены семьи должны сидеть дома?

Отвечаем — волонтеры. Проект #МЫВМЕСТЕ запустил акцию взаимопомощи во время коронавируса. Ее участники не только купят и доставят необходимые товары, но и окажут нуждающимся психологическую и юридическую помощь. Как воспользоваться их услугами расскажут операторы «горячей линии» по номеру 8-800-200-34-11

В акции участвуют все, кто хочет помочь другим. Волонтерами могут стать люди в возрасте от 18 до 50 лет. Главное условие — они должны быть без признаков ОРВИ и хронических заболеваний дыхательной системы. Команда добровольцев продолжает набираться — чтобы присоединиться к проекту, достаточно позвонить по телефону +7(499)755-77-34 или заполнить анкету на сайте.

Принять участие могут и бизнесмены. Например, предоставить медицинский инвентарь, средства гигиены, и прочее. Как это сделать, расскажут на сайте в «Ленте добрых дел». В ней уже поучаствовали московские баристы, которые бесплатно готовят кофе для врачей.

Волонтеры позаботились и о том, чем заняться на карантине. На сайте проекта в разделе «Возможности» есть список онлайн-экскурсий по выставкам и концертам — не только страны, но и всего мира: от Большого театра до Венской оперы. Кроме того, во время карантина можно учиться — на сайте доступны бесплатные курсы, книги и видео-лекции. Там же можно найти даже медитации, музыку, и телевидение.