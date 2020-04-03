Песни, помощь и танцы. Волонтеры из Ашукина сделали маски для врачей под Little Big
Они предназначены для врачей из больниц Пушкинского городского округа и пенсионеров. Активисты уже сшили 200 масок, планируют подготовить еще столько же. Средства защиты делают из марли. Такие маски, по мнению волонтеров, самые надежные.
Монотонную работу сотрудники ДК разбавляют песнями, танцами и даже зарядкой. Они придумали песню про коронавирус, а одна женщина станцевала под песню Uno от Little Big. Так уж получилось, что хит, с которым группа собиралась поехать на Евровидение, стал главной музыкальной темой для роликов про пандемию. Например, креативщики из Кузбасса в своей пародии рассказали о мерах защиты от коронавируса.
Тем временем лидер Little Big Илья недавно опубликовал видео, где показал будни группы во время самоизоляции.
В России за последние сутки подтвердился еще 601 новый случай коронавируса. В Москве заболели 448 человек, в Подмосковье — 34. Таким образом, общее число заразившихся в стране возросло до 4149.