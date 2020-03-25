Истринские волонтеры стали выгуливать питомцев жителей, находящихся на карантине

В социальных сетях уже стали популярными кадры, на которых китайцы, соблюдавшие карантин, спускали питомцев в ведрах прямо с балконов домов. Снизу поджидали волонтеры, которые любезно забирали животных с собой на прогулку.

Истринские активисты не только выводят чужих любимцев на свежий воздух, но и приносят им корм.

Конечно, бывает непросто. Иногда собаки не слушаются, приходится носить с собой какие-нибудь вкусняшки в кармане, чтобы заманить их как-то, чтобы они пошли с тобой, потому что посторонний человек — это, как минимум, страшно и опасно для них. Но ничего, потом привыкают Анна Абакумова волонтер.

Источник фото: телеканал «360»

А зоопсихологи и вовсе говорят, что в такой ситуации к услугам волонтеров прибегать просто необходимо, ведь на протяжении двух недель изоляции хозяева круглые сутки проводят со своими домашними любимцами. Как итог — животные привыкают, а потом люди выходят на работу, оставляя хвостатых одних. И это для них действительно стресс.

Источник фото: телеканал «360»

Ну а истринские волонтеры не против пополнения своих рядов, ведь все больше людей стали обращаться к ним за помощью.