    25 марта 2020, 11:40

    Истринские волонтеры стали выгуливать питомцев жителей, находящихся на карантине

    Анастасия Аброськина, Татьяна Петрова

    Волонтеры подмосковной Истры последовали примеру активистов из города Ухань, начав выгуливать питомцев, хозяева которых находятся дома на карантине. А особая помощь — животным пенсионеров, ведь пожилых людей во время коронавируса важнее всего окружить заботой.
    Истринские волонтеры стали выгуливать питомцев жителей, находящихся на карантине

    В социальных сетях уже стали популярными кадры, на которых китайцы, соблюдавшие карантин, спускали питомцев в ведрах прямо с балконов домов. Снизу поджидали волонтеры, которые любезно забирали животных с собой на прогулку.

    Истринские активисты не только выводят чужих любимцев на свежий воздух, но и приносят им корм.

    Конечно, бывает непросто. Иногда собаки не слушаются, приходится носить с собой какие-нибудь вкусняшки в кармане, чтобы заманить их как-то, чтобы они пошли с тобой, потому что посторонний человек — это, как минимум, страшно и опасно для них. Но ничего, потом привыкают

    Анна Абакумоваволонтер.
    Истринские волонтеры стали выгуливать питомцев жителей, находящихся на карантине | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    А зоопсихологи и вовсе говорят, что в такой ситуации к услугам волонтеров прибегать просто необходимо, ведь на протяжении двух недель изоляции хозяева круглые сутки проводят со своими домашними любимцами. Как итог — животные привыкают, а потом люди выходят на работу, оставляя хвостатых одних. И это для них действительно стресс.

    Истринские волонтеры стали выгуливать питомцев жителей, находящихся на карантине | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Ну а истринские волонтеры не против пополнения своих рядов, ведь все больше людей стали обращаться к ним за помощью.