Подмосковье сплотилось против коронавируса. Рассказываем на примерах из разных городов

Так, предприниматели из Одинцова организовали бесплатную доставку продуктов на дом для пенсионеров. Да, в Подмосковье, как и в других регионах, есть еще и волонтеры, помогающие одиноким бабушкам и дедушкам с питанием или лекарствами. Но люберецкие бизнесмены понимают — поддержка не бывает лишней.

Мы доставляем туалетную бумагу, средства дезинфекции и гигиены, а еще гречку Максим Цыбуляк представитель ООО «Одинцовское подворье».

И это история не про пиар или выгоду, а про самую настоящую помощь, ведь бизнес сейчас и без того переживает тяжелые времена. Всеобщая самоизоляция предпринимателям дорого обходится.

Источник фото: телеканал «360»

Именно из-за этого житель Раменского и вовсе приостановил свое дело. У него антиателье — мастерская, в которую может прийти любой и за небольшую плату организовать себе рабочее место для пошива одежды. Теперь мужчина помогает людям иначе.

Две недели работаю на удаленке. И с утра освободилось время, и вечером оно появилось. Почему бы не сделать доброе дело и не отвезти врача в больницу? Иван Ермолюк волонтер.

Так Иван Ермолюк стал сейчас личным водителем работников местной больницы. Он и сам когда-то был фельдшером скорой, поэтому знает, каково сейчас врачам.

А вот в Реутове желание помочь достигло производственного масштаба. Протезный завод теперь начал шить медицинские маски, которые отправляют в больницы, школы и детские сады.

В Солнечногорске один из волонтеров стал дарить средства защиты. Раньше продавал их в своем магазине строительных материалов, но теперь раздает бесплатно. Дмитрий Литовка — основатель благотворительного фонда «Дари добро». Обычно таким организациям самим нужна поддержка окружающих.

Кстати, помогать тем, кто на карантине и самоизоляции, можно и другим способом. Истринские волонтеры выгуливают собак, если хозяева этого сделать не могут.

Источник фото: телеканал «360»

А предпринимательница из Балашихи безвозмездно готовит пенсионерам обеды. На дом пожилым людям их тоже привозят бесплатно.

И таких историй в Подмосковье немало. Но самое главное — соблюдать самоизоляцию, меры безопасности и сохранять хорошее настроение.