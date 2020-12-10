Число привитых от коронавируса жителей Подмосковья превысило 6,5 тысячи

Глава региона сегодня приехал в городской округ Подольск. Там он посетил районную больницу в микрорайоне Кузнечики, где проходит вакцинация.

«Я очень надеюсь, что сейчас вакцину начнем получать более активно. Мы развернули более 90 пунктов вакцинации в Подмосковье. Работаем над тем, чтобы еще не переболевшие, особенно врачи, были защищены», — сказал губернатор.

В Подольске прививку получили 365 человек, в всего по региону — более 6,5 тысячи, половина из которых — медицинские работники. Именно они наряду с педагогами и сотрудниками МФЦ входят в группу риска.

Сама процедура проходит по предварительной записи. Препарат ставят в два этапа с разницей в 21 день. После вакцинации врачи рекомендуют отказаться от физических нагрузок, посещения бань и саун, употребления алкоголя.

Медики Подольска начали лечить пациентов от коронавируса еще в феврале. В городском округе развернули временные отделения с современной аппаратурой.

Более 200 медиков Подольской городской клинической больницы и Климовской городской больницы № 2 занимаются пациентами, зараженными коронавирусом. С начала пандемии они вылечили уже более двух тысяч человек.

Губернатор поблагодарил медиков за их работу и наградил особо отличившихся орденом Пирогова.

«Мне кажется, нет человека, который бы не обращался в 2020 году по тому или иному поводу к врачу. Наш президент учредил этот орден для тех, кто добросовестно и профессионально делает свою работу», — сказал Андрей Воробьев и от лица всех жителей Подмосковья поблагодарил врачей.

Губернатор вручил орден Пирогова главному врачу Подольской городской клинической больницы Вардану Геворкяну, заведующему отделением, врачу-хирургу операционного блока Петру Мериакри, главному врачу Климовской городской больницы №2 Иоланте Буравцовой, заместителю главного врача по клинико-экспертной работе Ирине Кучинской, заместителю главного врача по медицинской части Татьяне Солдаткиной, врачу-анестезиологу-реаниматологу Евгению Череваню.

Масштабная вакцинация в Подмосковье начнется в ближайшее время. Привиться от коронавируса смогут все жители региона от 18 до 60 лет. «360» подготовил инструкцию, в которой рассказал об основных условиях для прохождения вакцинации.