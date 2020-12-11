Заселиться в гостиницы Подмосковья в праздники можно будет только с отрицательным тестом на COVID-19

Заселиться в гостиницы в Московской области с 28 декабря по 15 января также можно будет только при наличии отрицательного теста на CoVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Постояльцы смогут заехать в гостиницу, только когда покажут справку с отрицательным тестом на коронавирус. Выданные справки действуют три и пять дней — в зависимости от метода, которым проводилось исследование.

Если исследование прошло методом ПЦР, то срок действия справки составляет три дня, если методом ИФА — пять дней.

Такие же справки понадобятся при посещении кафе и ресторанов Московской области. Для заведений общественного питания эта норма будет действовать с 31 декабря по 10 января.

Справка не потребуется при посещении заведений, где места пронумерованы и зрители сидят на достаточном расстоянии друг от друга. Речь идет о театрах и кинотеатрах. Уже действующие ограничения в Московской области продлили до 12 января.

Московская область стала одним из первых регионов России, где уже началась вакцинация от коронавируса. В регион доставили вакцину «Спутник V». Это первый в мире зарегистрированный препаратом, который помогает от нового возбудителя.

Он предназначен для людей в возрасте от 18 до 60 лет. Вакцину ставят внутримышечно в два этапа с разницей в 21 день. После укола врачи советуют отказаться от физических нагрузок, посещения бань и саун, употребления алкоголя.

Пока прививают только граждан, входящих в группы риска. Инъекции уже получили 6,5 тысяч человек, половина из них работники медицинских учреждений. До конца этой недели в Подмосковье доставят еще 10 тысяч доз препарата.

Масштабная вакцинация среди жителей начнется в ближайшее время. Привиться от коронавируса смогут все жители региона от 18 до 60 лет. «360» подготовил инструкцию, в которой рассказал об основных условиях для прохождения вакцинации.