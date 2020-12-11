Коронавирусные ограничения в Подмосковье продлили до 12 января

Действующие ограничения по коронавирусу в Подмосковье продлили до 12 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Согласно тексту документа, гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендован режим самоизоляции. Сохраняются ограничения на посещение студентами образовательных учреждений. Их социальные карты остаются заблокированными, они не смогут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте.

Новые ограничения начнут действовать с 31 декабря по 10 января включительно. В праздники клиентов будут пускать в заведения общественного питания только с отрицательным результатом теста на коронавирус. Срок действия справки при тестировании методом ПЦР составляет три дня, методом ИФА — пять дней.

Эта мера не распространяется на театры и кинотеатры, где зрители сидят на достаточном удалении друг от друга.

Такую же справку должны предоставлять с 28 декабря по 10 января постояльцы подмосковных гостиниц. Кроме того, при входе у них будут измерять температуру бесконтактным методом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе пока еще выявляется много случаев коронавируса. Но есть положительный факт, что третью неделю подряд из больниц выписывается больше пациентов, чем туда попадает.

В Московской области уже началась вакцинация населения, входящего в группы риска. На сегодняшний день число жителей региона, получивших прививку, составляет 6,5 тысячи. Из них половина — это медицинские работники.

Масштабная вакцинация в Подмосковье начнется в ближайшее время. Привиться от коронавируса смогут все жители региона от 18 до 60 лет. «360» подготовил инструкцию, в которой рассказал об основных условиях для прохождения вакцинации.