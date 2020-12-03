Вакцинация от коронавируса в Подмосковье: условия для прививки

Вакцинация от коронавируса началась в Московской области. В первую очередь прививки получат учителя и медики — их сделали уже более двух тысяч специалистов из этих групп риска. Массовая вакцинация начнется в ближайшее время, ее сможет пройти любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет. Прививки делаются бесплатно, по полису ОМС.

К середине декабря в Московской области заработают 90 пунктов вакцинации от коронавируса. Такое поручение дал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Вакцина новая, она прошла успешное апробирование. Сейчас это — единственный способ победить коронавирус. Мы видим, что те, кто сделал прививку, переносят болезнь спокойнее. Можно надеяться, что с нового года смогут прививаться и жители 60+. Московская область получит достаточное количество препаратов для массовой вакцинации», — отметил Воробьев.

Жителей Подмосковья будут прививать с использованием вакцины «Спутник V» — первой зарегистрированной в мире от COVID-19. Препарат разработали в Центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Чтобы сформировался иммунитет, укол нужно делать дважды. После первого ввода препарата на три дня рекомендовано отказаться от физических нагрузок, алкоголя, а также отложить походы в баню и сауну. Второй укол делают через три недели после первого.

Прежде чем сделать прививку нужно получить консультацию врача, сдать кровь и пройти ИФА-тест на антитела. Препарат введут только в том случае, если не найдут их у пациента. Укол не сделают и в том случае, если у человека будет высокая температура. Кроме того, у препарата есть ряд противопоказаний: наличие иммуноглобулинов класса G, ОРВИ, острые инфекционные и не инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, а также беременность и период грудного вскармливания.

«Я сделал прививку, как только предоставилась возможность. Все мои сомнения сразу же ушли. Это лучшее средство профилактики от коронавируса. Мы можем защищаться средствами индивидуальной защиты, антисептиками либо привиться от этой болезни», — рассказал врач-педиатр Одинцовской ЦРБ Денис Давыдов.

Проконсультироваться по вопросам вакцинации можно по номеру горячей линии: 8 (800) 550-50-30.