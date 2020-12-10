Подмосковье ждет поставку 10 тысяч вакцин от коронавируса на этой неделе

«На этой неделе порядка 10 тысяч вакцин мы ждем, 92 пункта [вакцинации] развернули. Это же целая процедура, целый протокол. Сейчас ампула на пять человек идет. Открытая ампула, как сказал врач, может в течение двух часов храниться», — объяснил глава региона.

Она подчеркнул, что сейчас у врачей, сотрудников системы образования и МФЦ есть приоритет при получении вакцины.

На сегодняшний день в Московской области прививку от коронавируса уже получили 6,5 тысяч жителей. Из них более половины — медицинские работники. Для вакцинации используется препарат «Спутник V», разработанный в Центре имени Гамалеи.

Всех участников предварительно регистрируют. Вакцину ставят внутримышечно в два этапа с разницей в 21 день. После укола врачи советуют отказаться от физических нагрузок, посещения бань и саун, употребления алкоголя.

Масштабная вакцинация среди жителей Московской области начнется позже. Для начала гражданам нужно пройти тестирование на наличие антител. С 8 декабря они уже могут записаться на эту процедуру в Единой медицинской информационно-аналитической системе.

С 15 декабря в Подмосковье начнется вакцинация от коронавируса всех желающих в возрасте от 18 до 60 лет. «360» подготовил инструкцию, в которой рассказал об основных условиях для прохождения вакцинации