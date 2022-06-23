Андрей Воробьев назвал преимущества Подмосковья в поддержке инвесторов

Московская область получила третье место в России по привлекательности для инвесторов. Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о преимуществах, которые привели к такому результату. По его словам, это льготы на землю, прямая поддержка импортозамещения и не только.

Он сообщил, что задача инвестиционного блока Подмосковья — регулярно отвечать на вопросы предпринимателей. Чтобы поддерживать их и привлекать новых, есть целый комплекс мер.

«Это готовые земельные участки в индустриальных парках, это возможность получить землю за символический один рубль. Прямая поддержка импортозамещения как по федеральной, так и по региональной программам. Это субсидии бизнесу и упрощение процедур открытия малого бизнеса. Например, в части согласования», — объяснил Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что на ПМЭФ стенд Московской области привлек большое количество новых инвесторов.

В Питере к нам приходили новые инвесторы — это российские молодые ребята, инженеры, технологи, реализующие очень интересные проекты Андрей Воробьев.

Например, пришли инвесторы в отрасли производства бытовых и промышленных котлов. Раньше их изготавливали в основном в Германии, Франции и Китае.

Еще одно важное направление импортозамещения — бытовые и промышленные фильтры очистки воды. По словам Воробьева, предложенные проекты соответствуют передовым стандартам.

«В чем сила этих проектов? Они российские, но когда я говорю про импортозамещение, знайте, что они имеют экспортный потенциал. И это отличает их от импортозамещения „только лишь бы было“. Это другое качество», — заключил губернатор Подмосковья.

Он подчеркнул, что регион активно работает с иностранными компаниями из Турции, Китая и, например, Индии — компания оттуда будет строить в области предприятие по производству лекарств для лечения онкологических заболеваний.