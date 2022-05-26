Онлайн-карта доступных для аренды за 1 рубль земель появилась в Подмосковье

Инвесторы смогут онлайн увидеть доступные для аренды за один рубль земли Подмосковья. Для этого в регионе создали интерактивную карту.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что участки выдают для проектов в сфере импортозамещения. Срок аренды — три года.

Затем инвестор сможет выкупить участок за 15% от кадастровой стоимости. Подобрать землю можно онлайн — с помощью карты.

Сегодня на инвестиционную карту нанесено около 220 таких участков. Перечень постоянно актуализируется Екатерина Зиновьева.

По ее словам, такая льгота оказалась очень востребованной. Мининвест Подмосковья принял уже свыше 80 заявок.

«Для 21 проекта участки уже подобраны. Идет процедура сбора документов для оформления договора», — уточнила Зиновьева.

Льготная программа «Земля за 1 рубль» появилась по решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Подать заявку можно будет на сайте uslugi.mosreg.ru. В список импортозамещающих отраслей, которые могут претендовать на поддержку, вошли сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, одежды, химических веществ и продуктов, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, электроники, оптических изделий.