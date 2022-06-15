Московская область открыла инвестмаркет на ПМЭФ

Подмосковье построило на ПМЭФ инвестмаркет с товарами своего производства. Предприниматели могут по QR-кодам узнать подробности о проектах импортозамещения и сразу оценить, сколько они готовы вложить в их развитие, а затем собрать корзину, оплатить и получить чек.

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в основе — диалог с бизнесом. Предприниматели смогут прямо на месте инвестировать в импортозамещающие производства.

Для нас форум в Петербурге — это прежде всего возможность рассказать бизнесу о переменах в Подмосковье и пригласить инвесторов реализовать новые проекты Андрей Воробьев.

На стенде Подмосковья представили свой инвестмаркет. Там можно увидеть судовые кабели, лифты бизнес-класса, кофе, бытовую технику, лекарства, корма для животных.

Все произведено в Подмосковье. У товаров — свои QR-коды. Инвесторы могут узнать подробности, собрать виртуальную корзину, выполнить оплату и получить чек.

Договоры, заключенные между Подмосковьем и инвесторами на предыдущих форумах, уже принесли результат.

Большинство подписанных соглашений дали жизнь предприятиям и объектам, которые уже обеспечивают рабочие места людям и налоги бюджету Андрей Воробьев.

Например, компания «Луховицкие овощи» построила уже 100 гектаров теплиц, а «Гринфилдс-Агро» соберет сотни тонн ягод в Наро-Фоминске в этом сезоне.

«Много и других знаковых проектов. Среди них предприятия по производству фармацевтической продукции: „ПСК Фарма“ в Дубне и „Петровакс Фарм“ в Подольске, распределительные центры „Озон“ и „Вайлдбериз“. Перечислять можно долго», — объяснил губернатор.

Новые соглашения

Впереди у Подмосковья подписание 40 соглашений — это даст жителям Подмосковья 25 тысяч новых рабочих мест.

«Это особенно важные сегодня проекты импортозамещения, инвестиции в инфраструктуру», — сказал Андрей Воробьев.

Он уточнил, что подготовлены соглашения на общую сумму, равну почти 145 миллиардам рублей.