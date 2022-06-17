«Приходят крупные компании». Инвесторы из других регионов выбрали Подмосковье для бизнеса

Крупные компании из разных регионов придут в Подмосковье благодаря соглашениям на ПМЭФ. Об этом «360» рассказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева. Она добавила, что область впервые поднялась на третье место в инвестиционном рейтинге благодаря долгой работе над улучшением условий для бизнеса.

Семь лет назад у Подмосковья было 22-е место в рейтинге по инвестиционной привлекательности, в прошлом году — уже седьмое, а сегодня — третье.

«Дорогу осилит идущий. Когда вышел первый рейтинг АСИ, мы поднимались дай бог с 15 места. Мы постепенно поднимались и чуть откатывались назад, но сейчас это задача инвестиционного блока — сделать все, чтобы быть на лидирующих позициях. Но, как отметил губернатор, главное не то, какое место занимаешь, а то, какую пользу приносишь», — объяснила Зиновьева.

ПМЭФ традиционно приносит региону десятки тысяч рабочих мест. На форуме Подмосковье заключило уже 40 соглашений. Это около 25 тысяч вакансий для жителей.

Зиновьева в интервью «360» рассказала, что договоры можно разделить на два блока.

Первый блок — это импортозамещение. К нам приходят крупные отечественные компании из других регионов нашей страны Екатерина Зиновьева.

Например, на полях ПМЭФ подписали соглашение с Омским заводом, который будет строить производство современных котлов для отопления.

«Следующий — Уральский завод из Екатеринбурга. Компания делает технические изделия, которые используют в широком спектре. Целый пул приходит в Московскую область строить новые заводы», — рассказала министр инвестиций региона Зиновьева.

Она добавила, что второй блок соглашений связан с развитием инфраструктуры.

«Мы подписали соглашение с Особой экономической зоной „Максимиха“ — это в Домодедове. Туда зашли два крупных инвестора. Подписали соглашение с Особой экономической зона „Кашира“, куда зашли четыре резидента», — уточнила она.

Иностранные компании

Зиновьева рассказала, что Подмосковье — это одно из лучших мест, где можно инвестировать. Здесь работает 183 иностранных компании.

«Часть этих компаний перешла под управление российских предпринимателей, часть объявила о продаже, но тоже пока продолжает работать. Основной пул продолжает работать», — заключила она.

По ее словам, Московская область развивает сотрудничество с компаниями из Китая, Турции, Индии.

«Мы фокус по иностранным инвесторам смещаем немного на восток», — объяснила Екатерина Зиновьева.

При этом и иностранные, и подмосковные компании получают большое количество мер поддержки. Все усилия позволили Подмосковью подняться на третье место инвестиционного рейтинга России.

Особенность рейтинга в том, что он по итогам опроса предпринимателей. Бизнес спросили, насколько вам комфортно, как легко и удобно работают инструменты поддержки бизнеса Екатерина Зиновьева.

Зиновьева напомнила, что в Московской области полностью перезапустили инвестиционный портал. Его сделали проще и понятнее.