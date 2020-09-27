facebook_pixel
    27 сентября 2020, 14:14

    Ступинские предприятия проведут профилактику после обрушения надземного перехода

    Алена Макаренко

    После обрушения надземного перехода на складе в поселке Октябрьском городского округа Ступино специалисты проведут профилактическую работу, чтобы не допустить подобных происшествий в дальнейшем. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.
    Ступинские предприятия проведут профилактику после обрушения надземного перехода

    «После установления всех причин произошедшего ЧП администрация округа совместно с надзорными органами организует профилактическую работу по недопущению подобных происшествий на предприятиях», — говорится в сообщении.

    Металлический надземный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился на складе французской компании утром 27 сентября. Пострадал 51 человек. Рабочие получили ожоги от горячей воды, а также переломы и ушибы. Все пострадавшие — граждане Киргизии. Раненых отвозят в разные медицинские учреждения.

    Предварительная причина обрушения — большое количество человек на мосту, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Сейчас на месте ЧП работают следователи, дежурят бригады скорой помощи и вертолеты санавиации.

    Новости SMI.FM