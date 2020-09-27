Ступинские предприятия проведут профилактику после обрушения надземного перехода

«После установления всех причин произошедшего ЧП администрация округа совместно с надзорными органами организует профилактическую работу по недопущению подобных происшествий на предприятиях», — говорится в сообщении.

Металлический надземный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился на складе французской компании утром 27 сентября. Пострадал 51 человек. Рабочие получили ожоги от горячей воды, а также переломы и ушибы. Все пострадавшие — граждане Киргизии. Раненых отвозят в разные медицинские учреждения.

Предварительная причина обрушения — большое количество человек на мосту, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Сейчас на месте ЧП работают следователи, дежурят бригады скорой помощи и вертолеты санавиации.