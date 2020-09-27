Наземный переход обрушился в Ступине. Прямая трансляция

Наземный переход обрушился на складе французской компании в поселке Октябрьском Московской области утром 27 сентября. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

Пострадали 39 человек, они получили переломы, ушибы и ожоги от горячей воды. Раненых доставляют в Ступинскую клиническую больницу.

Предварительно, ЧП случилось из-за деформации крепежных перекрытий перехода и перегрузки.

На место выехали следователи, там же дежурят бригады скорой медицинской помощи и вертолеты санитарной авиации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать пострадавшим всю возможную помощь.