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    27 сентября 2020, 12:14

    Наземный переход обрушился в Ступине. Прямая трансляция

    Алена Макаренко, Дария Сенникова

    Наземный переход обрушился на складе французской компании в поселке Октябрьском Московской области утром 27 сентября. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

    Пострадали 39 человек, они получили переломы, ушибы и ожоги от горячей воды. Раненых доставляют в Ступинскую клиническую больницу.

    Предварительно, ЧП случилось из-за деформации крепежных перекрытий перехода и перегрузки.

    На место выехали следователи, там же дежурят бригады скорой медицинской помощи и вертолеты санитарной авиации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать пострадавшим всю возможную помощь.

    Новости SMI.FM