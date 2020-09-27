Травмы при обрушении наземного перехода в Ступине получили 39 человек

Обновилась информация по пострадавшим при обрушении наземного перехода на складе в Ступине — 39 человек. Такие данные привел Территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК), сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

На место выехали сотрудники следственного отдела по городскому округу Ступино Главного следственного управления СК России по региону. Об этом сообщили в пресс-службе местного ведомства.

«Количество пострадавших и госпитализированных уточняется, информация разнится. По данному факту следственным отделом незамедлительно организована проверка», — говорится в сообщении.

Сначала следователи осмотрят место происшествия, после чего опросят сотрудников и руководство предприятия. Специалисты заберут с собой всю необходимую документацию.

Переход обрушился утром 27 сентября на улице Заводской в поселке Октябрьском. Пострадали 39 человек, они получили переломы, ушибы и ожоги от горячей воды. Детей среди раненых нет. В Ступинскую клиническую больницу доставлены 13 пострадавших. Пятеро из них находятся в состоянии тяжелой степени тяжести, восемь — в средней степени тяжести.

Предварительная причина аварии — перегрузка. Крепежные перекрытия перехода деформировались, что привело к обрушению.

На месте работают бригады скорой медицинской помощи, Территориального центра медицины катастроф и вертолеты санитарной авиации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать пострадавшим всю возможную помощь.