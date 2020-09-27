При обрушении надземного перехода в Ступине пострадали граждане Киргизии

Надземный переход на предприятии в подмосковном Ступине, по предварительной версии, обрушился из-за перегруза — на нем находились слишком много людей. В результате пострадали 39 человек, все граждане Киргизии.

Об этом «360» сообщила глава Ступина Вера Назарова. Она отметила, что из-за обрушения никто не погиб, 39 человек пострадали — все они граждане Киргизии. Троих пострадавших на скорой доставили в Ступинскую ОКБ, остальных — в различные медицинские учреждения.

«Предварительная причина деформации — перегрузка моста, что привело к выходу из штатных мест крепежных элементов», — отметили в пресс-службе губернатора Московской области.

Источник в правоохранительных органах рассказал «360», что это могло произойти, потому что на мосту находилось большое количество человек. В ликвидации последствий происшествия участвовали 68 человек и 25 единиц техники, в том числе семь человек и четыре единицы техники от МЧС России. Сейчас работы по осмотру и эвакуации пострадавших завершены.

Металлический надземный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился на складе французской компании в поселке Октябрьском Московской области утром 27 сентября. В результате обрушения пострадали 39 человек, которые получили переломы, ушибы, а также ожоги от горячей воды. Губернатор Московской области Андрей Воробьев велел оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Сейчас на месте происшествия находятся следователи, а также дежурят бригады скорой помощи и вертолеты санавиации.