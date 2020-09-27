Необходимо оказать всю необходимую помощь пострадавшим на территории промзоны, где обрушился надземный переход. Такое поручение передал губернатор Московской области Андрей Воробьев главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой.

На месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи и бригады территориального центра медицины катастроф.

Надземный металлический пешеходный переход обрушился внутри складского помещения утром 27 сентября. Это произошло в цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» в поселке Октябрьском Ступинского городского округа. Конструкция упала на инженерные коммуникации и повредила их.

Пострадали 25 человек. Они получили переломы, ушибы и ожоги от горячей воды. Троих человек вертолетом доставили в больницу, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области. Все раненые — сотрудники предприятия.

Длина перехода — 35 метров, высота — четыре метра.