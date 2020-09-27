Число пострадавших при обрушении надземного перехода в Ступине возросло до 51

По последним данным, после крушения надземного перехода в подмосковном Ступино пострадал 51 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

«Все находятся в различных больницах. Некоторые из них обратились к медикам самостоятельно», — говорится в сообщении.

Изначально речь шла о шести пострадавших, потом число раненых постепенно увеличивалось до 30, а к обеду стало уже 51.

Также известно, что пять человек находятся в состоянии тяжелой степени тяжести, восемь — в средней степени тяжести.

Обрушение произошло утром 27 сентября на улице Заводской в поселке Октябрьский. В результате пострадавшие получили переломы, ушибы и ожоги от горячей воды. Детей среди раненых нет.

Пока предварительной причиной обвала считается перегрузка. Крепежные перекрытия перехода деформировались, что и могло привести к обрушению.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение главе министерства здравоохранения региона оказать необходимую помощь всем пострадавшим.